The Croods: A New Age: il film uscirà a novembre

17/09/2020 |

La Universal Pictures ha deciso di cambiare la data di uscita di The Croods: A New Age, sequel della pellicola diretta nel 2013 da Kirk DeMicco e Chris Sanders. L'arrivo nelle sale dell'opera era stato previsto per dicembre mentre ora è stato annunciato che negli Usa uscirà il 25 novembre. Il secondo capitolo della saga arriverà nei cinema cinque giorni dopo il debutto di No Time To Die e lo stesso giorno di The Happiest Season, sviluppato dalla Sony Pictures, e Voyagers, sci-fi della Lionsgate.



Il film I Croods ottenne un grande successo al botteghino, incassando in tutto il mondo 587 milioni di dollari. Il cast internazionale comprendeva Nicolas Cage, Catherine Keener, Emma Stone e Ryan Reynolds. Il gruppo di attori sarà al centro anche del secondo film insieme a Peter Dinklage, Leslie Mann e Kelly Marie Tran.



La regia di The Croods: A New Age è stata affidata a Joel Crawford che ha già lavorato ad altri film animati di successo come Trolls e Kung Fu Panda.