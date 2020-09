Keith: Peter Dinklage sarà produttore e protagonista del film

News





17/09/2020 |

La Searchlight ha messo in cantiere un nuovo progetto cinematografico. Si tratta di un thriller ad alta tensione dal titolo Keith. Il progetto sta muovendo i primi passi e la trama dello stesso non è stata rivelata. Quello che sappiamo, però, è che il protagonista sarà Peter Dinklage: l'attore sarà anche il produttore esecutivo mentre la Portobello Electric si occuperà della produzione.



Haley Z. Boston scriverà la sceneggiatura da un soggetto realizzato da Sacha Gervasi della Portobello.



Dinklage, star della serie tv di successo Il Trono di Spade, ha recitato anche in Avengers: Infinity War e presto prenderà parte alle riprese delle pellicole Cyrano e Brothers.

Keith non ha ancora un regista.