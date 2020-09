Matrix 4: Neil Patrick Harris parla del film

News





17/09/2020 |

Una delle new entry di Matrix 4 è Neil Patrick Harris, attore reso celebre dalla fortunata serie tv How I Met Your Mother. La star reciterà accanto a Keanu Reeves in questo nuovo capitolo del franchise e nel corso di un'intervista rilasciata al Jess Cagle Show ha parlato del suo coinvolgimento: "Lana Wachowski e tutti gli altri stanno facendo un grande lavoro che spero venga apprezzato dai fan", ha raccontato l'attore. Harris ha esaltato anche la Wachowski: "E' una persona fantastica, ha tanta energia. Il mio ruolo? Avrei fatto parte del film a prescindere, qualsiasi ruolo sarebbe andato bene".



Il nuovo film sarà diretto da Lana Wachowski che ha riunito per l'occasione i due "senatori" della trilogia: Reeves e Carrie-Anne Moss. All'interno del fiilm reciteranno anche Jada Pinkett-Smith, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Toby Onwumere.



La Wachowski ha scritto la sceneggiatura con Aleksander Hemon e David Mitchell.



La trama non è stata ancora rivelata dalla produzione.