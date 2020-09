Endless dal 23 settembre nelle sale: ecco lo spot

News





18/09/2020 |

Tramite la Eagle Pictures vi presentiamo uno spot italiano di Endless, nuovo film di Scott Speer. Protagonista di questo drama movie sono Alexandra Shipp e Nicholas Hamilton.



La sceneggiatura è stata scritta da Oneil Sharma ed Andre Case. Il debutto nelle sale è previsto per il 23 settembre.



Sinossi di Endless:

Prossimamente al cinema Endless, teendrama diretto dal regista Scott Speer reduce dal successo de Il sole a mezzanotte. I protagonisti di questo nuovo racconto sono Riley (Alexandra Shipp) e Chris (Nicholas Hamilton), giovani e innamorati, separati da un tragico incidente d'auto. Mentre Riley combatte con i suoi sensi di colpa, Chris è bloccato in un limbo. Miracolosamente, i due trovano un modo per connettersi. In una storia d'amore che trascende la vita e la morte, sia Riley che Chris sono costretti a imparare la lezione più difficile di tutte: dirsi addio.