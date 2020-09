Hotel Transylvania 4: Selena Gomez sarà la produttrice e presterà la voce alla figlia del Conte Dracula

News





18/09/2020 |

Selena Gomez tornerà all'interno del cast vocale del quarto capitolo di Hotel Transylvania e presterà nuovamente la voce a Mavis, la figlia del Conte Dracula. Ma le novità per la star non sono finite perché entrerà a far parte del progetto anche come produttrice esecutiva.



Il franchise di Hotel Transylvania ha ottenuto un grande successo ed il quarto capitolo sarà diretto da Jennifer Kluska e Derek Drymon. Genndy Tartakovsky, lo storico regista degli altri film, sarà invece sceneggiatore e produttore esecutivo con l'uscita fissata ad agosto 2021. Tra i produttori troviamo anche Alice Dewey Goldstone.



Parlando della versione americana Adam Sandler presterà la voce al protagonista Dracula.



La Gomez lo scorso anno ha recitato in Un Giorno Di Pioggia A New York di Woody Allen e in I Morti Non Muoiono di Jim Jarmusch.