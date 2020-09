Scream 5: Sonia Ammar entra nel cast

News





18/09/2020 |

Ci sarà anche Sonia Ammar nel cast del quinto capitolo di Scream, il film prodotto dalla Spyglass e dalla Paramount Pictures. L'attrice va così ad allargare ulteriormente il numero di attori che prenderanno parte alla pellicola. Per la Ammar si tratta della seconda pellicola in carriera dopo Jappeloup, uscita nel 2013.



In Scream 5, dopo i ritorni di David Arquette e Courtney Cox, ci sarà anche quello di Neve Campbell, l'attrice che ha reso celebre il personaggio di Sidney Prescott, la ragazza che a Woosboro si è ritrovata più volte a fare i conti con Ghostface. Il trio di cui sopra sarà affiancato da diverse new entry: Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega e, appunto, dalla Ammar.



La produzione del film partirà presto con il North Carolina che farà da sfondo alle riprese (la città ospitante sarà Wilmington). L'uscita nelle sale è prevista per il 14 gennaio 2022.



La regia di Scream 5 è stata affidata a Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che hanno dunque ereditato il grande lavoro svolto dal compianto regista Wes Craven. La sceneggiatura è stata scritta invece da James Vanderbilt e Guy Busick.