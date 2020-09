The Boss Baby: Family Business: anche Jeff Goldblum nel cast

News





18/09/2020 |

Il franchise animato di Baby Boss si arricchirà del terzo capitolo, sviluppato dalla DreamWorks Animation. Il film si intitolerà The Boss Baby: Family Business e vedrà il seguente gruppo di attori prestare le voci ai personaggi del film: Jeff Goldblum, Ariana Greenblatt, Eva Longoria, James Marsden e Amy Sedaris.



Le star in questione si uniscono quindi ad Alec Baldwin, tornato nel ruolo del protagonista Ted, a Jimmy Kimmel e Lisa Kudrow anche loro pronti a riprendere i ruoli dei genitori del piccolo.



Il primo Baby Boss è uscito nelle sale nel 2017 incassando 520 milioni di dollari.



The Boss Baby: Family Business uscirà il 26 maggio 2021. La produzione è affidata a Jeff Herman.