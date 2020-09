The Batman: al via nuovamente le riprese

News





18/09/2020 |

Pochi giorni fa la crew all’opera sul set di The Batman è stata costretta a sospendere le riprese a causa della positività al Covid-19 di Robert Pattinson, l’attore protagonista del film. Ora il problema sembra essere stato superato quindi l’intera squadra agli ordini di Matt Reeves, il regista, si rimetterà in moto per completare la pellicola. La Warner Bros. Pictures non ha rilasciato comunicati circa le condizioni di Pattinson.



Le riprese della pellicola sono ripartite all’interno dei Leavesden Studios di Londra ed erano state bloccate lo scorso 3 settembre.



All'interno di questo nuovo capitolo dedicato all'eroe della DC Comics recitano anche Zoe Kravitz nella parte di Catwoman, Paul Dano come Riddler, Colin Farrell nei panni del Pinguino, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon ed Andy Serkis nella parte di Alfred Pennyworth, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nella parte del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson.



Il film è prodotto da Reeves e Dylan Clark (i film "Il pianeta delle scimmie"), mentre Simon Emanuel, Michael E. Uslan, Walter Hamada e Chantal Nong Vo sono i produttori esecutivi.



L'uscita della pellicola è prevista per ottobre 2021.