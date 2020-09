Mi Chiamo Francesco Totti: online il trailer ufficiale

News





19/09/2020 |

Tramite la Vision Distribution siamo lieti di mostrarvi il primo trailer ufficiale di Mi Chiamo Francesco Totti, la pellicola di Alex Infascelli dedicata all’ex capitano dell’AS Roma. Infascelli ha scritto la sceneggiatura con Vincenzo Scuccimarra, con il film che è tratto dal libro Un Capitano scritto da Francesco Totti con Paolo Condò.



Mi Chiamo Francesco Totti è prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Virginia Valsecchi ed è una produzione una produzione The Apartment e Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment, Fremantle, con Vision Distribution e Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video.



Il biopic sarà disponibile nelle sale solo il 19, il 20 e il 21 ottobre.



Sinossi di Mi Chiamo Francesco Totti:

E’ la notte che precede il suo addio al calcio e Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti. Un racconto intimo, in prima persona, dello sportivo e dell’uomo.