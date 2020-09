The Test: John Boyega sarà il protagonista del film di Gavin Hood

News





19/09/2020 |

John Boyega, attore che abbiamo visto in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, è entrato a far parte di The Test, pellicola adattamento del romanzo di Sylvain Neuvel. La regia del progetto, che vedrà recitare al suo interno anche Payman Maadi, sarà di Gavin Hood che ha curato anche la sceneggiatura.

The Test racconta la storia di uno psicologo comportamentale (Boyega) che avrà il compito di valutare potenziali cittadini destinati a far parte di uno stato fascista, il tutto ambientato nel futuro. Tra i potenziali cittadini spicca anche un giovane immigrato, il cui test di ammissione sarà però valutato anche da un gruppo di sovversivi terroristi guidati da un fanatico di estrema destra. Allo psicologo e al ragazzo il compito di unire le forze per respingerli.



The Test è sviluppato dalla Entertainment One e prodotto da Erwin Stoff.