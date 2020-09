Kelvin Harrison Jr. reciterà con Peter Dinklage in Cyrano

News

Kelvin Harrison Jr., attore che vedremo presto in Il Processo ai Chicago 7, reciterà in Cyrano, dove ha ottenuto la parte di Christian. Il progetto altro non è che l'adattamento a livello di musical della famosa opera di Broadway, i cui diritti sono stati acquistati dalla MGM. Harrison Jr. si unisce cosi ad un cast che vede al suo interno Peter Dinklage, a cui è stata affidata la parte principale, Haley Bennet, nella parte di Rossana, Brian Tyree Henry e Ben Mandelsohn.



Erica Schmidt si occuperà di scrivere la sceneggiatura, basandosi ovviamente sull'opera pubblicata nel 1897 da Edmond Rostand. La regia del film sarà di Joe Wright mentre della produzione si occuperanno Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title insieme a Guy Heeley.



Kelvin Harrison Jr. recentemente ha lavroato in L'Assistente della Star e in The Photograph mentre nel 2019 ha avuto un ruolo nella pellicola The Wolf Hour.