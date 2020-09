David Oyelowo sarà il protagonista di Solitary

News





19/09/2020 |

David Oyelowo e il regista Nate Parker lavoreranno ancora insieme e lo faranno per il drama movie Solitary. L’attore si unisce così ad un cast che comprende anche Olivia Washington, Barry Pepper e Jimmie Fails. Oyelowo vestirà i panni di un uomo finito ingiustamente in carcere, che dopo sette anni di isolamento viene rilasciato. La Washington reciterà nella parte della sua compagna.



La produzione di Solitary partirà la prossima settimana all’interno dei Bron Studios di Vancouver.



Solitary non sarà l’unico progetto che vedrà coinvolto nell’immediato Oyelowo: l’attore infatti reciterà anche all’interno di Sweet Thunder. Nel 2018 la star ha recitato anche nella serie The Lion Guard.