Lee Isaac Chung dirigerà il film dal titolo Your Name

21/09/2020 |

Lee Isaac Chung dirigerà e scriverà la sceneggiatura di Your Name, adattamento cinematografico che sarà sviluppato dalla Paramount Pictures, dalla Bad Robot e dalla Toho. Il film riprenderà l’opera animata del 2016 diretta da Makoto Shinkai. Parlando della sceneggiatura, Chung la scriverà con Emily V. Gordon. Lo script originale era stato scritto da Eric Heisserer, sceneggiatore di Arrival e Lights Out – Terrore nel Buio.



La Bad Robot di J.J. Abrams produrrà il film con Genki Kawamura, il produttore della pellicola originale. In questa versione rivista vedremo due ragazzi in grado di poter scambiare i loro corpi. E quando un disastro minaccia di sconvolgere le loro vite, dovranno viaggiare per incontrarsi e salvare i loro mondi.



La pellicola ha ottenuto un grande successo in Giappone, incassando 303 milioni di dollari.