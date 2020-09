Enola Holmes: i nuovi poster ci presentano i personaggi

News





21/09/2020 |

Sono stati rilasciati i poster che ci presentano i personaggi principali di Enola Holmes, la pellicola di Harry Bradbeer che racconterà le avventure della sorella del famoso detective Sherlock Holmes. Netflix si occuperà di rilasciare il film che vede protagonista Millie Bobby Brown. All'interno del cast troviamo anche Henry Cavill nella parte di Sherlock Holmes, Sam Claflin ed Helena Bonham Carter.



La storia racconta della giovane Enola, ragazza ambiziosa e astuta alla pari dei suoi fratelli Sherlock e Mycroft. Quando la loro madre verrà rapita i tre inizieranno le ricerche ma Enola, che nel frattempo è arrivata a Londra, deciderà di separarsi da loro imbattendosi per pura casualità in una cospirazione che potrebbe cambiare il corso della storia politica della capitale inglese.



La pellicola è basata su The Enola Holmes Mysteries, libro scritto da Nancy Springer. La sceneggiatura è stata curata da Jack Thorne.



Il film sarà disponibile in streaming dal 23 settembre.



Sinossi di Enola Holmes:

Enola Holmes, sorella minore di Sherlock, parte alla ricerca della madre scomparsa trasformandosi in una detective che si rivela più sveglia del suo geniale fratello.