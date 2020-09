La Passione di Cristo: Jim Caviziel torna a parlare del sequel

News





Da diversi mesi si parla di un imminente entrata in produzione del film La Passione di Cristo, opera cinematografica che debuttò sul grande schermo nel 2004 grazie alla regia di Mel Gibson. Ma a che punto siamo con il progetto? Un aggiornamento è stato offerto dallo stesso Caviziel che, intervistato da Breitbart News, ha rilasciato alcune informazioni a riguardo: “Mel Gibson mi ha inviato la terza versione della sceneggiatura e posso dire che manca poco. La pellicola sarà intitolata La Passione di Cristo: Resurrezione e sarà il più grande film della storia di sempre".



La Passione di Cristo ottenne un grande successo al botteghino, arrivando ad incassare 612 milioni di dollari in tutto il mondo.



Gibson, stando alle parole di Caviziel, tornerà come regista. Nel ruolo, la star debuttò nel 1993 con L’Uomo Senza Volto e nel corso degli anni, oltre a La Passione di Cristo, ha diretto anche Braveheart – Cuore Impavido, Apocalypto e La Battaglia di Hacksaw Ridge.