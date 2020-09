Animali Fantastici e Dove Trovarli 3: Eddie Redmayne conferma linizio delle riprese

News





21/09/2020 |

Tra le produzioni ufficialmente ripartite spicca anche quella di Animali Fantastici e Dove Trovarli 3, nuovo capitolo appartenente alla trilogia della saga legata ad Harry Potter. A confermare il ritorno sul set è stato Eddie Redmayne, l’attore protagonista del franchise chiamato ad interpretare nuovamente Newt Scamander.



“E’ interessante perché abbiamo iniziato a girare ora ma parliamo di un processo nuovo, di una normalità completamente nuova. Veniamo sottoposti frequentemente ad alcuni test, indossiamo mascherine e mi sono chiesto quanto queste potessero influenzare in qualche modo la creatività - ha spiegato a CinemaBlend -. In modo un po’ ignorante, ma è stato solo un pensiero, mi sono detto che come esseri umani abbiamo bisogno di interagire tra noi. Questo è comunque un processo diverso, è frizzante e tutti stanno lavorando al top”.



Animali Fantastici e Dove Trovarli 3, diretto da David Yates, uscirà a novembre 2021. Il suo cast comprende Johnny Depp, Jude Law, Katherine Waterston, Ezra Miller e Dan Fogler.