Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Michael Lonsdale

22/09/2020

Michael Lonsdale, attore francese, conosciuto nel mondo del cinema internazionale anche per aver interpretato il villain Hugh Drax nella pellicola appartenente alla saga di James Bond dal titolo Moonraker - Operazione Spazio, uscito nel 1979 grazie alla regia di Lewis Gilbert, è scomparso all'età di 89 anni.



La star, nata a Parigi nel 1931, ha debuttato nel mondo del cinema nel 1961 con Le Bugie nel mio Letto mentre nel 1962 è stato diretto da Orson Welles in Il Processo. Tante le pellicole a tinte francesi alle quali ha preso parte Lonsdale: nel 1968 spicca la collaborazione con François Truffaut in La Sposa in Nero e Baci Rubati.



La storia cinematografica di Michael Lonsdale lo ha visto recitare, tra le tante pellicole, anche in Momenti di Gloria di Hugh Hudson (1981), in Il Nome della Rosa di Jean-Jacques Annaud (1986) e in Ronin di John Frankenheimer (1995). Negli ultimi dieci anni ha lavorato in Il Villaggio di Cartone di Ermanno Olmi (2011), Gebo e l'Ombra di Manoel de Oliveira (20129 e Les Premiers, Les Derniers di Bouli Lanners (2016).