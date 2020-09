John David Washingon parla di un possibile sequel di Tenet

News





22/09/2020 |

Il grande successo ottenuto da Tenet non è soltanto riscontrabile dalle opinioni degli spettatori ma anche dalle opinioni di chi ha lavorato al film. La nuova pellicola di Christopher Nolan sembra aver conquistato tutti, compreso il protagonista John David Washingon. L’attore ha avuto modo di parlare anche di un possibile secondo capitolo della pellicola: “Un sequel? Nella mia testa è si ma in realtà non lo so – ha raccontato ad Indiewire – perché Nolan fa ciò che desidera fare e magari vuole dedicarsi ad un altro progetto che ha in mente da anni”.



Washington ha proseguito: “Spero di poter lavorare ad un sequel, esplorando ancora di più il tutto. Parliamo di un qualcosa di unico”.



In attesa di capire se mai ci sarà un secondo capitolo di Tenet, Washington sta lavorando a Born to Be Murdered e Malcom & Marie, film diretti uno da Fernando Cito Filomarino e l’altro da Sam Levinson.