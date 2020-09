Il Giorno Sbagliato: online la scena Sono qui con un tuo amico

News





22/09/2020 |

Grazie alla 01Distribution vi mostriamo una scena in italiano di Il Giorno Sbagliato, pellicola la cui regia è stata affidata a Derrick Borte. Il thriller movie, la cui uscita è prevista per il 24 settembre, vede protagonista Russell Crowe che ha lavorato accanto a Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson e Austin P. McKenzie.



La storia racconta di una tranquilla madre di famiglia che durante il quotidiano percorso con la sua automobile si troverà a suonare il clacson ai danni di un altro automobilista. Il gesto, apparentemente normale, risveglierà l'ira del guidatore (quest'ultimo interpretato proprio da Crowe). Altri dettagli sulla trama non sono stati rilasciati.



Il Giorno Sbagliato ha una sceneggiatura scritta da Carl Ellsworth.



Sinossi di Il Giorno Sbagliato:

Il vincitore del premio Oscar®, Russell Crowe, è il protagonista de Il Giorno Sbagliato, un thriller psicologico molto serrato, che esplora il fragile equilibrio di una società sempre al limite, mostrandoci qualcosa che tutti noi conosciamo bene , la rabbia al volante in mezzo al traffico e del conseguente sfogo con esiti imprevedibili e terrificanti.

Rachel (Caren Pistorius) è in ritardo al lavoro quando si trova a discutere al semaforo con uno sconosciuto (Crowe) che si trova in una delicata fase della sua esistenza in cui si sente impotente e invisibile. Così Rachel diventerà, insieme a tutti quelli che ama, il bersaglio di un uomo che decide di lasciare un ultimo segno nel mondo impartendole una serie di lezioni… mortali. Ne scaturirà un pericoloso gioco al gatto e al topo che dimostrerà che non si può mai sapere quanto si è vicini a qualcuno che sta sul punto di esplodere.