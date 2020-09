Guida Romantica a Posti Perduti: lo spot dal titolo Troppi Segreti

News





A due giorni dall'arrivo nelle sale di Guida Romantica a Posti Perduti, pellicola che esordirà nelle sale a partire dal prossimo 24 settembre, la Lucky Red ha rilasciato un nuovo spot. Scritta e diretta da Giorgia Farina, l'opera vede recitare come protagonisti Clive Owen e Jasmine Trinca. Il cast comprende anche Irène Jacob ed Andrea Carpenzano.



Guida Romantica a Posti Perduti è una produzione Oplon Film con Rai Cinema in associazione con Lucky Red e IBC Movie, prodotto da Anastasia Michelagnoli e Rita Rognoni per Oplon Film.



Sinossi di Guida Romantica a Posti Perduti:

Un insolito road movie attraverso l'Europa alla ricerca di luoghi dimenticati durante il quale una coppia di sconosciuti, entrambi intrappolati in una quotidianità bugiarda, viene a patti con il proprio passato. «Una storia piccola, leggera e intima – spiega la regista Giorgia Farina - lo sfioramento di due anime alla ricerca della chiave di lettura della loro esistenza. Come narratrice il mio desiderio è quello di risvegliare nel pubblico la curiosità e la necessità di concedersi un viaggio alla ricerca dei propri posti perduti nascosti tra le pieghe della vita». Benno e Allegra, lui ha superato i cinquanta, è inglese e beve come un dannato, lei, vent'anni di meno è una blogger di viaggi, con molta fantasia. Entrambi vivono mentendo e non hanno alcuna intenzione di cambiare. Vicini di casa senza essersi mai conosciuti, fino al giorno in cui lui sbaglia pianerottolo e tutto cambia. Il caso porta la strana coppia in una fuga verso posti perduti o dimenticati dove sostenendosi a vicenda i due si riscoprono l'una grazie all'altro.