Greenland: online lo spot Cercate subito un rifugio

23/09/2020 |

La Lucky Red ha rilasciato uno spot italiano di Greenland, pellicola che vede protagonisti Gerard Butler e Morena Baccarin. Il film è un thriller catastrofico che racconterà di una famiglia che farà di tutto per sopravvivere ad un devastante evento naturale. Butler e la Baccarin saranno marito e moglie, una coppia che vive una vita tranquilla fin quando una cometa destinata a colpita la Terra arriva a minacciare l'intera umanità.



La pellicola è diretta da Ric Roman Waugh che ha già collaborato con Butler per Angel Has Fallen. Greenland è prodotto da Basil Iwanyk della Thunder Road Films, dallo stesso Butler e da Alan Siegel. La sceneggiatura del film è stata affidata a Chris Sparling.



Il film debutterà nelle sale dal primo ottobre.



Sinossi di Greenland:

La minaccia di una cometa distruttrice si abbatte contro l’umanità e John (Gerard Butler), insieme all’ex moglie Allison (Morena Baccarin) e al giovane figlio Nathan, compiranno un viaggio impossibile e pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo. Mentre diverse città in tutto il mondo sono rase al suolo dai frammenti della cometa, il conto alla rovescia per l’apocalisse globale si avvicina allo zero, la loro ultima possibilità è un volo disperato verso un possibile rifugio sicuro.

Gerard Butler di nuovo alle prese con il peggiore dei nemici: la fine del mondo. L’attore torna a lavorare con il regista Ric Roman Waugh dopo il successo di Attacco al potere 3, in un disaster movie ad alta tensione, dal ritmo adrenalinico e con spettacolari effetti speciali dagli stessi produttori di John Wick.

Per l'umanità sta per scoccare l'ultima ora a causa di un cataclisma naturale, Gerard Butler veste i panni di un uomo che, se salvare il mondo è ormai diventato impossibile, tenterà il tutto per tutto per salvare la sua famiglia.