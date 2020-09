Ben Stiller e Patricia Arquette insieme per una nuova serie dal titolo High Desert

News





23/09/2020 |

Dopo aver lavorato insieme per l’acclamata serie tv Escape at Dannemora, Ben Stiller e Patricia Arquette lavoreranno di nuovo insieme per un’altra serie tv. Il prodotto in questione si intitola High Desert e verrà sviluppata dalla Apple.



La comedy-detective serie vedrà al centro della scena Peggy (Arquette), ex tossicodipendente che decide di iniziare una nuova vita come investigatore privato, a seguito della morte della sua amata madre. La serie è stata creata e scritta da Nancy Fichman, Katie Ford e Jennifer Hoppe. La Hoppe e la Arquette sono anche le produttrici esecutive.



Ben Stiller dirigerà il primo episodio e sarà il produttore con la sua Red Hour Films insieme a Nicky Weinstock.