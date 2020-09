Maestro: Carey Mulligan reciterà nel film di Bradley Cooper

News

23/09/2020 |

Carey Mulligan reciterà come protagonista femminile all’interno di Maestro, il film di Bradley Cooper dedicato a Leonard Bernstein. L’attrice interpreterà Felicia Montealegre Cohn Bernstein, la moglie del compositore, nata in Costarica e cresciuta in Cile.



Jamie Bernstein, Alexander Bernstein e Nina Bernstein Simmons, figli di Leonard, hanno parlato dell’entrata nel cast della Mulligan: “Siamo assolutamente emozionati dal fatto che Carey Mulligan interpreterà nostra madre in Maestro. Sicuramente catturerà le sue qualità: l’ingegno, il calore, l’elegante bellezza e il suo modo di emozionare”, le loro parole a Deadline.



Maestro racconterà la storia d’amore tra Leonard Bernstein e che quella che sarà la sua moglie per 25 anni.§§



Cooper ha scritto la sceneggiatura con il premio Oscar Josh Singer.



Tornando al cast oltre a Cooper e alla Mulligan troviamo anche Jeremy Strong.