The Commando: Mickey Rourke reciterà nel film

News





24/09/2020 |

Mickey Rourke è entrato a far parte del cast di The Commando, la pellicola le cui riprese partiranno nel New Mexico il prossimo mese. La regia sarà di Asif Akbar e racconta di un agente della DEA, affetto da stress post-traumatico, che tornerà a casa a seguito di una missione fallita. Improvvisamente il ruo rientro si trasformerà in un tentativo estremo di difendere la sua famiglia da un criminale appena uscito di galera.



Koji Steven Sakai ha scritto la sceneggiatura da una storia realizzata da lui stesso, da Al Bravo e da Akbar.



Elias Axume della Premiere Entertainment Group si occuperà della produzione.



Il cast di The Commando comprende anche Michael Paré, John Enos III, Gianni Capaldi, Cord Newman e James Chalke.