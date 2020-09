West Side Story: nuova data di uscita per l'opera di Steven Spielberg

News





24/09/2020 |

La pandemia Covid-19 ha fatto slittare l'arrivo nelle sale di diverse pellicole attese per il 2020. Una di queste è West Side Story, remake della famosa opera degli anni sessanta (Jerome Robbins e Robert Wise furono i registi). La 20th Century Fox ha deciso di mantenere il mese di dicembre come periodo giusto per l'esordio, l'anno non sarà però il 2020 ma il 2021. Dunque, ufficialmente, West Side Story debutterà negli USA il 10 dicembre 2021.



Il film è diretto in questa nuova versione da Steven Spielberg ed ha una sceneggiatura scritta da Tony Kushner.



Il cast comprende Ansel Elgort che recita nella parte di Tony, David Alvarez in quella di Bernardo, Mike Faist sarà Riff, Maddie Ziegler interpreta invece Velma. In più troviamo nel film anche Corey Stoll, Brian d'Arcy James, Rachel Zegler e Jamie Harris.