The Sky Is Everywhere: Jason Segel e Cherry Jones reciteranno nel film sviluppato da Apple

24/09/2020

Jason Segel e Cherry Jones saranno i protagonisti di The Sky Is Everywhere, pellicola il cui cast principale comprende attualmente anche Grace Kaufman. Il film sarà sviluppato da Apple Original in collaborazione con la A24.



L'opera è basata sul romanzo di Jandy Nelson, che si occuperà anche di adattare anche la sceneggiatura, mentre la regia è affidata a Josephine Decker.



Il romanzo racconta la storia di Lennie, un ragazzo che sta provando a superare la scomparsa della sorella Bailey. Il suo viaggio lo porterà ad incontrare una ragazza che cambierà la sua vita. La Jones interpreterà la nonna di Lennie, il cui ruolo è stato affidato a Kaufman, mentre Segel sarà lo zio del ragazzo.



Denise Di Novi e Margaret French Isaac saranno i produttori.