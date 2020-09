Assassinio sul Nilo debutterà nelle sale il prossimo dicembre

News





24/09/2020 |

Anche la data di uscita negli USA di Assassinio sul Nilo, il film della 20th Century Fox basato sul romanzo giallo Poirot sul Nilo di Agatha Christie e sequel di Assassinio sull’Orient Express, è stata modificata. La Fox ha scelto di cancellare la data del 23 ottobre, fissando per il debutto per il 18 dicembre.



All'interno del cast di questa pellicola che sarà diretta da Kenneth Branagh troveremo lo stesso regista, nella parte di Poirot, accompagnato da un cast stellare composto da Gal Gadot, Armie Hammer, Letitia Wright, Ali Fazal, Tom Bateman, Jodie Comer, Annette Bening, Russell Brand, Sophie Okonedo, Emma Mackey, Rose Leslie, Jennifer Saunders e Dawn French.



Michael Green ha curato la sceneggiatura.



Assassinio sull'Orient Express, film uscito nel 2017, ottenne un discreto successo in tutto il mondo incassato 352 milioni di dollari.