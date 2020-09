Gli Eterni: il film arriverà nelle sale a novembre 2021

News





24/09/2020 |

Un altro cinecomic non rispetterà la data di uscita inizialmente prevista. Dopo Black Widow, dunque, è il turno de Gli Eterni, inedita pellicola la cui regista è stata affidata a Chloé Zhao. La regista, che ha lavorato su una storia scritta da Matthew K. e Ryan Firpo, ha diretto un cast che comprende al suo interno Kit Harington, Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Brian Tyree Henry, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff e Don Lee.



Tornando alla data d'uscita, la Marvel ha specificato che non sarà l'arrivo nei cinema non è previsto più per febbraio 2021 ma per novembre 2021. E tramite Twitter uno degli attori, Kumail Nanjiani, ha scritto un post tramite il quale si complimentava con la scelta della Marvel: "Nulla è più importante della salute e della vita, quella della Marvel è una giusta e responsabile decisione".



Gli Eterni è il fumetto Marvel ideato da Jack Kirby negli anni settanta.