Quello che tu non vedi: il trailer italiano del film di Thor Freudenthal

News





24/09/2020 |

Il prossimo 3 dicembre, grazie alla 01Distribution, arriverà nelle sale italiane Quello che tu non vedi, il nuovo film di Thor Freudenthal, il regista di Percey Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri. Freudenthal ha lavorato con un cast di assoluto livello composto da Charlie Plummer, Andy Garcia, Taylor Russell, AnnaSophia Robb, Beth Grant, Devon Bostick, Lobo Sebastian, Molly Parker e Walton Goggins.

La pellicola, la cui sceneggiatura è stata scritta da Nick Naveda, è basata sul romanzo di Julia Walton.





Sotto la sinossi trovate il primo trailer italiano.



Sinossi di Quello che tu non vedi:

Una storia sul potere dell’amore che ti fa vedere la luce nei momenti più bui e ti spinge a non chiuderti in te stesso. Adam (Charlie Plummer, Premio Marcello Mastroianni come miglior attore emergente a Venezia 74° per Lean on Pete) è un adolescente brillante ma introverso, con il sogno nel cassetto di diventare chef. Adam soffre di allucinazioni visive e vive circondato da amici immaginari che si presentano nei momenti meno opportuni. Espulso a metà del suo ultimo anno di liceo a causa di un incidente durante la lezione di chimica, si trasferisce in una scuola privata per finire l’anno. Adam ha poche speranze di riuscire ad adattarsi e vorrebbe solo mantenere il segreto sulle sue continue visioni fino a quando non prenderà il diploma e potrà iscriversi all’università di cucina. Ma quando incontra Maya (Taylor Russell, Escape Room), schietta e tremendamente intelligente, scatta un’intesa istantanea alla quale non potrà resistere. Man mano che la loro storia d’amore diventa più importante, lei lo spinge ad aprire il suo cuore e a non chiudersi nella sua condizione. Grazie all’amore e al sostegno sia della sua ragazza che della famiglia, Adam lotta per la prima volta per uscire dal tunnel e per fronteggiare le sfide che lo attendono.