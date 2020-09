Enola Holmes: Millie Bobby Brown parla di un possibile sequel

News





25/09/2020 |

Ieri ha debuttato su Netflix Enola Holmes, la pellicola che racconterà la storia del famosissimo detective. Il film è uno dei più attesi di questa parte finale del 2020 e già si parla della possibilità di realizzare un sequel. Ad affermarlo è stata la protagonista Millie Bobby Brown: "C'è un'altra parte di storia da raccontare - ha svelato l'attrice a Deadline - , c'è altro da mostrare sullo schermo. Io ed Harry Bradbeer dobbiamo assolutamente continuare a lavorare insieme". Ed anche lo stesso regista, anche lui protagonista nell'intervista, ha confermato di avere la stessa idea: "Sarebbe davvero emozionante", ha raccontato.



La Brown in questo film ha lavorato con un cast di prestigio che comprende anche Sam Claflin ed Helena Bonham Carter.



La storia racconta della giovane Enola, ragazza ambiziosa e astuta alla pari dei suoi fratelli Sherlock e Mycroft. Quando la loro madre verrà rapita i tre inizieranno le ricerche ma Enola, che nel frattempo è arrivata a Londra, deciderà di separarsi da loro imbattendosi per pura casualità in una cospirazione che potrebbe cambiare il corso della storia politica della capitale inglese.



La pellicola è basata su The Enola Holmes Mysteries, libro scritto da Nancy Springer. La sceneggiatura è stata curata da Jack Thorne.



Sinossi di Enola Holmes:

Enola Holmes, sorella minore di Sherlock, parte alla ricerca della madre scomparsa trasformandosi in una detective che si rivela più sveglia del suo geniale fratello.