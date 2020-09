Downton Abbey avrà un sequel e le riprese partiranno nel 2021

News





25/09/2020 |

Dopo aver avuto un grande successo come serie tv Downton Abbey è destinato ad avere una vita abbastanza lunga anche come pellicola per il cinema. Jim Carter, l'attore a cui è stato affidato il ruolo di mr. Carson, ospite del programma This Morning, ha svelato che il 2021 sarà l'anno in cui partiranno le riprese del secondo capitolo: "Abbiamo già visto la sceneggiatura - ha svelato l'attore - è divertente e metterà in mostra tutti i personaggi visti nella serie. Covid-19 permettendo gireremo la pellicola nel 2021".



Una bellissima notizia dunque per gli appassionati della serie tv che già hanno potuto ammirare il primo film diretto da Michael Engler. Il cast originale della prima opera cinematografica era composto da Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Joanne Froggatt, Penelope Wilton, Laura Carmichael, Hugh Bonneville, Robert James-Collier e Sophie McShera.



Sinossi di Downton Abbey:

La serie televisiva Downton Abbey racconta la vita della famiglia Crawley e del personale al loro servizio dall’inzio del XX secolo. La serie è ambientata nel suggestivo contesto della loro casa in stile edoardiano situata nella campagna inglese. Nel corso delle sei stagioni la serie ha ottenuto 3 Golden Globes, 15 Emmy, 69 candidature complessive agli Emmy, che hanno fatto di Downton Abbey il programma televisivo non-americano più nominato nella storia degli Emmy. Downton Abbey ha inoltre ottenuto un Premio Speciale ai BAFTA e il Record nel Guinness dei Primati per la serie TV con il miglior voto della critica. Il film di Downton Abbey comprenderà il cast principale originale.