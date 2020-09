Rian Johnson pronto a dirigere un nuovo capitolo di Knives Out

News





25/09/2020 |

Con 309 milioni di dollari incassati in tutto il mondo Knives Out – Cena con Delitto si è rivelato un autentico successo. La pellicola, giallo vecchie maniere, è stata diretta da Rian Johnson che ha annunciato di essere all’opera per realizzare un altro capitolo. Attenzione, però, a chiamarlo sequel, come svelato dallo stesso regista: “Non sarà un sequel ma un nuovo film, partirò da zero e devo solo trovare il titolo. Rispetto al primo capitolo tornerà solo Daniel Craig come detective e accanto a lui ci sarà un cast tutto nuovo - ha raccontato a Interview Magazine”.



Dunque un nuovo caso tutto da risolvere attende all'orizzonte il detective Benoit Blanc che, come confermato da Johnson, vedrà tornare Craig nei suoi panni.



Il cast originale comprendeva anche Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martelle e Christopher Plummer.



Questa la sinossi di Cena con Delitto - Knives Out:

Il regista Rian Johnson rende il proprio omaggio alla regina del giallo Agatha Christie con CENA CON DELITTO - KNIVES OUT, intrigante e attuale mistery, dove tutti, nessuno escluso, possono essere il possibile assassino. Harlan Thrombey (Christopher Plummer), un agiato romanziere, viene trovato morto, in circostanze misteriose, nella sua proprietà la mattina dopo la festa per il suo 85esimo compleanno.Il celebre detective Benoit Blanc (Daniel Craig), uomo di straordinario intuito e carisma, è incaricato del caso, e sospetta si tratti di un omicidio.