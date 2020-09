Black Adam: Aldis Hodge interpreterà Hawkman

News





27/09/2020 |

New entry all’interno del cast di Black Adam, il cinecomic sviluppato dalla DC Comics. All’interno del film reciterà anche Aldis Hodge che ha ottenuto la parte di Hawkman. Hodge, che ha recitato nel recentissimo horror movie L'Uomo Invisibile, raggiunge così il protagonista Dwayne Johnson e Noah Centineo.



Il film sarà diretto da Jaume Collet-Serra che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Adam Sztykiel. Johnson interpreterà questo anti-eroe e tornerà a lavorare con Collet-Serra dopo Jungle Cruise.



Beau Flynn della FlynnPictureCo. produrrà il film con Johnson, Dany Garcia ed Hiram Garcia della Seven Bucks Productions. Scott Sheldon supervisionerà il tutto per conto della FlynnPictureCo. e sarà il produttore esecutivo.



La trama non è stata rivelata mentre l'uscita è stata fissata per dicembre 2021.