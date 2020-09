Yara Shahidi sarà Campanellino allinterno del nuovo Peter Pan

News





27/09/2020 |

Peter Pan and Wendy ha trovato una nuova attrice alla quale affidare uno dei personaggi storici della famosa fiaba. Nella parte di Campanellino troveremo infatti Yara Shahidi. L'attrice ha recentemente recitato nelle due serie Grown-ish e Black-ish.



L'adattamento cinematografico sarà diretto da David Lowery e vedrà protagonisti Alexander Molony ed Ever Anderson nei ruoli di Peter Pan e Wendy. Lowery ha anche curato la sceneggiatura con Toby Halbrooks.



Il cast del film è completato dalla presenza di Jude Law, ingaggiato per vestire i panni di Capitan Uncino.



Lowery lavorerà a questo progetto cinematografico Disney dopo aver portato nelle sale nel 2018 Old Man & the Gun. Il regista ha anche completato recentemente il fantasy-horror The Green Knight, la cui uscita non è stata ancora svelata dalla produzione.