M. Night Shyamalan annuncia il nome del suo nuovo film e svela il poster

News





27/09/2020 |

Da diversi mesi si parla della nascita del nuovo progetto cinematografico di M. Night Shyamalan ed ora lo stesso regista è uscito allo scoperto. Tramite Twitter Shyamalan ha pubblicato il primo poster ufficiale della pellicola ed una foto riguardante il set. Il titolo del film, il regista lo ha svelato tramite questo commento: “E’ un miracolo che io sia qui a girare le prime scene del mio nuovo film. Si chiama Old”.



E il poster in questione è piuttosto inquietante: possiamo vedere infatti una sorta di clessidra rovesciata, con esseri umani al posto della sabbia che cadono verso il basso.



Shyamalan sarà anche sceneggiatore e produttore del film.



Ad oggi il cast di Old comprende Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Ken Leung, Gael Garcia Bernal, Rufus Sewell, Embeth Davidtz ed Emun Elliott.