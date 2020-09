Jurassic World: Julianne Moore ammette di non essere mai stata contattata per tornare nel franchise

News





27/09/2020 |

Era il 1997 quando uscì nelle sale Il Mondo Perduto – Jurassic Park, il secondo capitolo della saga di Jurassic Park diretto da Steven Spielberg. Il film, arrivato nei cinema quattro anni dopo il primo lungometraggio, basato sul libro di Michael Crichton, vide recitare al suo interno Jeff Goldblum, uno dei protagonisti dell’opera originale, e Julianne Moore, new entry nei panni della paleontologa Sarah Harding.



E la Moore è una delle attrici che non è stata chiamata a partecipare al tanto atteso Jurassic World: Dominion, il film che vedrà tornare a recitare Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.



Interpellata da Collider, la Moore ha rilasciato una battuta a riguardo: “Sarah Harding? Forse non ha ancora finito il suo lavoro. Non lo so. Nessuno però mi ha contattato. E va bene cosi! Se dovessero contattarmi? Si, tornerei, certo!”.



Vedremo se in futuro, nel caso dello sviluppo di nuovi capitoli, ci sarà spazio anche per un ritorno del personaggio di Sarah Harding. Nel frattempo vi ricordiamo che Jurassic World: Dominion, diretto da Colin Trevorrow, uscirà a giugno 2021.