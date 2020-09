Spiderhead: Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollet nel cast

News





27/09/2020 |

Spiderhead, prossimo progetto Netflix, ha trovato i suoi protagonisti. All’interno della pellicola reciteranno Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollett. Il film sarà l’adattamento della short story di George Saunders e racconterà di un due detenuti, ospitati in una struttura medica, che verranno sottoposti ad alcuni esperimenti da parte di un medico che somministrerà loro delle droghe in grado di alterare le emozioni. Altri dettagli circa la trama non sono stati svelata.



La regia di Spiderhead sarà di Joseph Kosinski, regista di Fire Squad – Incubo di Fuoco e dell’imminente Top Gun: Maverick. Kosinski e Teller hanno collaborato proprio per Fire Squad. Hemsworth ha recitato ultimamente nella pellicola Tyler Rake.



La produzione non ha annunciato quando partiranno le riprese.