Henry Cavill apre le porte ad un futuro nei panni di James Bond

28/09/2020 |

Henry Cavill è stato, in ordine cronologico, l’ultimo attore di Hollywood a vestire i panni di uno dei supereroi più famosi di sempre: Superman. E anche se sono passati anni dall’ultima volta che ha indossato il costume del personaggio storico della DC Comics da tempo si parla di un suo possibile coinvolgimento in altri film. Ma il futuro di Cavill potrebbe portare la stessa star all’interno di un altro contesto cinematografico di assoluto spessore. Da mesi, infatti, si parla di lui come nuovo James Bond al posto dell’uscente Daniel Craig che, con No Time To Die, ha concluso la sua avventura nella saga.



Sull’argomento lo stesso Cavill ha fornito delle risposte interessanti a GQ: “Se la produzione, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, dovesse essere interessata al sottoscritto, allora prenderei al volo questa occasione. Al momento però non c’è niente di vero, vedremo cosa accadrà. Comunque mi piacerebbe interpretare James Bond”.



Henry Cavill ha recentemente recitato in Enola Holmes, la pellicola dedicata alla sorella di Sherlock Holmes (quest’ultimo interpretato proprio dall’attore).