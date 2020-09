No Sudden Move: ecco il cast del film di Steven Soderbergh

News





28/09/2020 |

Dopo Panama Papers e La Truffa dei Logan, Steven Soderbergh è pronto per un nuovo progetto cinematografico. Il regista dirigerà No Sudden Move, crime thriller movie che sarà prodotto dalla HBO Max. Ed è stato anche annunciato il cast di questa opera che risulta composto da attori ed attrici di assoluto spessore. Al suo interno, infatti, troveremo: Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour, Amy Seimetz, Jon Hamm, Ray Liotta, Kieran Culkin, Brendan Fraser, Noah Jupe, Bill Duke, Frankie Shaw e Julia Fox.



Scritto da Ed Solomom, il film è ambientato nel 1955 a Detroit e racconta di un gruppo di piccoli criminali che vengono assunti per rubare quello che loro pensano sia solo un semplice documento. Quando il loro piano finirà nel peggiore dei modi si metteranno alla ricerca del misterioso uomo che gli ha ordinato il colpo. Altri dettagli circa la trama non sono stati rilasciati.



La produzione è affidata a Casey Silver della HBO Max. Le riprese sono attualmente in corso a Detroit.