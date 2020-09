Yakuza: il videogame diventerà un film

News





29/09/2020 |

La Sega ha deciso di sviluppare il primo film interamente dedicato al videogame Yakuza. Il progetto coinvolgerà anche la 1212 Entertainment e la Wild Sheep Content. I produttori saranno Erik Barmack, Roberto Grande e Joshua Long. Attualmente le due case di produzione sono alla ricerca degli sceneggiatori che scriveranno la storia del film.



Quello di Yakuza è uno dei titoli di punta della Sega (venne lanciato nel 2005), secondo soltanto al famosissimo Sonic The Hedgehog, anche quest’ultimo trasformato recentemente in pellicola.



Il primo capitolo del videogame raccontava la storia di Kazuma Kiryu, rilasciato dopo 10 anni di prigione dopo essersi preso la colpa per l'omicidio del patriarca della sua famiglia. Uscito dal carcere, scoprirà di essere rimasto vittima di un complotto che coinvolge anche il suo ex migliore amico Akira Nishiki: in un contesto rivoluzionato dalla violenza, Kazuma dovrà vedersela con diverse bande criminali.



In una nota la 1212 spiega che “Yakuza ci offre un nuovo contesto in cui ambientare storie avvincenti con personaggi complessi, il tutto in un ambiente unico che il pubblico ha raramente visto prima”.