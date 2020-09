Neil Widener e Gavin James scriveranno la sceneggiatura di Hot Wheels

News





29/09/2020 |

E' passato più di un anno da quando la Mattel e la Warner Bros. Pictures hanno annunciato di aver messo in agenda un progetto cinematografico dedicato alle Hot Wheels. L'idea di realizzare un adattamento cinematografico, però, era rimasta tale senza riuscire a trovare uno sbocco concreto. Almeno fino ad oggi. Sembra infatti che la Warner e la Mattel abbiano deciso di dare un'accelerata al tutto annunciando i nomi di chi si occuperà di scrivere la storia. Stiamo parlando di Neil Widener e Gavin James.



La trama riguardante il film non è stata annunciata ma alcune indiscrezioni raccontano che la storia scritta da Widener e James sia stata la più convincente.



Widener e James sono stati ingaggiati anche per scrivere la sceneggiatura del terzo capitolo di Now You See Me e di San Andreas 2.