Tye Sheridan parla di Ready Player One e degli X-Men

News





29/09/2020 |

Gli ultimi cinque anni cinematografici di Tye Sheridan sono stati veramente importanti. L’attore ha avuto modo di calarsi nella parte di Ciclope, uno dei personaggi più importanti dell’universo degli X-Men, ed inoltre ha avuto la possibilità di lavorare con Steven Spielberg in Ready Player One.



Le due pellicole in questione sono state il tema principale di un’intervista rilasciata dallo stesso Sheridan a comicbookmovie: “Un sequel di Ready Player One? I fan me lo chiedono di continuo e noi sappiamo che Ernest Cline sta per rilasciare un nuovo romanzo. Io non so quali siano attualmente i piani però trovo l’idea di un nuovo capitolo veramente fantastica quindi incrocio le dita”.



Potrebbe essere lontano, invece, un ritorno di Sheridan come Ciclope, il personaggio da lui interpretato in X-Men: Apocalisse e X-Men: Dark Phoenix: “E’ stato un onore interpretarlo dopo il lavoro di James Marsden. Ho sempre ammirato Ciclope e non mi sentirei strano nel vedere un nuovo attore nei suoi panni. L’obiettivo è sempre quello di rendere giustizia al mondo degli X-Men”.