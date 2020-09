Mammon: Mickey Rourke e Taye Diggs reciteranno nellhorror movie

News





29/09/2020 |

Entrerà presto in lavorazione Mammon, horror-thriller movie che vedrà il debutto alla regia di Isaac Walsh. Il regista lavorerà con Mickey Rourke, attore entrato ufficialmente nel cast assieme a Taye Diggs e Jessica Uberuaga.



La storia del film racconta di una giovane coppia alle prese con le difficoltà che la vita gli mette davanti. Dopo aver comprato casa, con tanti sacrifici, si ritroveranno a dover affrontare uno spirito demoniaco presente all’interno dell’abitazione.



Mammon è attualmente in pre-produzione con le riprese che partiranno nel sud della California ad ottobre.



La produzione è affidata a Mike Hatton attraverso la sua compagnia Ton of Hats.