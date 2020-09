The Craft: Legacy: online il trailer ufficiale

News





30/09/2020 |

Sono passati ventiquattro anni da quando uscì nelle sale Giovani Streghe, il film di Andrew Fleming dal cast composto da Robin Tunney, Fairuza Balk, Neve Campbell, Christine Taylor e Rachel True, e a distanza di tutto questo tempo la Blumhouse Pictures e la Sony Pictures hanno deciso di mettere in piedi il sequel della pellicola. La Sony, inoltre, ha rilasciato anche il primo trailer ufficiale che oggi vi mostriamo.



Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone e Zoey Luna sono le protagoniste della pellicola scritta e diretta da Zoe Lister-Jones. Fleming è invece il produttore esecutivo insieme a Douglas Wick e Lucy Fisher. Nel cast troviamo anche Nicholas Galitzine, Michelle Monaghan e David Duchovny.



L'uscita negli Usa e in Canada è prevista per il 28 ottobre.