Holidate: il trailer italiano del film con Emma Roberts

30/09/2020 |

Tramite Netflix siamo lieti di presentarvi il primo trailer italiano di Holidate, la commedia romantica di John Whitesell, scritta da Tiffany Paulsen. Protagonisti del film sono Emma Roberts e Luke Bracey che hanno lavorato con un cast composto anche da Frances Fisher, Kristin Chenoweth e Jessica Capshaw.



Netflix rilascerà sulla sua piattaforma il film dal 28 ottobre.



Sinossi di Holidate:

Sloane (Emma Roberts) e Jackson (Luke Bracey) odiano le feste. Si ritrovano sempre soli, al tavolo dei bambini o in compagnia di partner imbarazzanti. Ma quando questi due estranei si incontrano in occasione di un Natale particolarmente difficile, si accordano per diventare una coppia durante tutte le feste dell'anno successivo. Con un comune disprezzo per le festività e la promessa di non mostrare alcun interesse romantico l'uno per l'altra, i due protagonisti diventano perfetti "compagni di vita", dando inizio ad avventure esilaranti e provocatorie. Tuttavia, quando l'anno di assurdi festeggiamenti volge al termine, Sloane e Jackson scoprono che condividere tutto ciò che odiano potrebbe diventare inaspettatamente piacevole.