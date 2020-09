The Specials - Fuori dal comune: online il primo trailer italiano

News





30/09/2020

Tramite la Lucky Red siamo lieti di presentarvi il primo trailer italiano di The Specials - Fuori dal comune, la pellicola diretta da Olivier Nakache e Éric Toledano vincitrice del San Sebastian Film Festival.



All'interno della pellicola recitano come protagonisti Vincent Cassel e Reda Kateb.



Il debutto ufficiale di The Specials - Fuori dal Comune avverrà nel nostor paese a partire dal 29 ottobre.



Sinossi:

Per vent'anni Bruno e Malik hanno vissuto in un mondo diverso, quello dei bambini e degli adolescenti affetti da autismo. Responsabili di un'organizzazione senza scopo di lucro, Bruno e Malik insegnano ai giovani provenienti da aree disagiate ad assistere quei casi rifiutati dalle istituzioni e classificati come estremamente complessi.