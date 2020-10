Beast: Idris Elba sarà il protagonista del thriller movie

News





01/10/2020 |

Idris Elba sarà il protagonista del thriller Beast per conto della Universal Pictures. L’attore sarà diretto da Baltasar Kormakur che si occuperà anche della produzione del film. Al momento la Universal non ha diffuso i dettagli riguardanti la trama. La sceneggiatura è stata scritta da Ryan Engle che ha lavorato su una storia scritta da Jaime Primak-Sullivan.



Il film sarà prodotto anche da Will Packer e James Lopez attraverso la loro Will Packer Productions.



Idris Elba ha preso parte lo scorso anno alle riprese di Hobbs & Shaw mentre dal 2018 è nel cast della serie tv In the Long Run. Inoltre l’attore ha lavorato anche all’imminente The Suicide Squad – Missione Suicida, il reboot diretto da James Gunn.



Non è chiaro quando partiranno le riprese di Beast.