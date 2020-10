Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Benedict Cumberbatch svela la data di inizio riprese

News





02/10/2020 |

Una delle pellicole che ha subìto alcuni ritardi in merito alla lavorazione, a causa della pandemia Covid-19, è Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secondo capitolo del cinecomic della Marvel. La stessa compagnia ha fissato per il 25 marzo 2022 l'arrivo nelle sale, cancellando di fatto la data iniziale del 5 novembre 2021. Ma quando partiranno le riprese del film? A dare un aggiornamento in merito ci ha pensato direttamente il protagonista Benedict Cumberbatch.



Nel corso di un'intervista rilasciata a WatchTime, l'attore inglese ha rivelato che il tutto dovrebbe partire tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.



Il film sarà diretto da Sam Raimi, tornato dunque dietro la macchina da presa per un cinecomic dopo aver diretto la trilogia dell'Uomo Ragno. Oltre a quello di Cumberbatch, nel cast spiccano anche i nomi di Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor e Elizabeth Olsen.



Il primo Doctor Strange ha incassato nelle sale di tutto il mondo 677 milioni di dollari. La trama del secondo capitolo non è stata svelata.