Guy Ritchie trasformerà The Gentlemen in una serie tv

News





02/10/2020 |

Guy Ritchie, regista di Operazione U.N.C.L.E., King Arthur: Il Potere della Spada e Aladdin, è pronto per un nuovo progetto destinato alla tv. Ritchie scriverà e dirigerà una serie televisiva, una commedia a tinte crime, dal titolo The Gentlemen interamente basata sul suo film realizzato nel 2019. A sviluppare il tutto sarà la Miramax.



Il cast della pellicola vedeva come protagonista Matthew McConaughey nei panni di un americano che, trapiantato a Londra, ha costruito nella Capitale inglese il suo impero della droga. La scelta di abbandonare questo mondo spingerà diversi criminali a tentare di impadronirsi delle sue fortune.



Oltre a McConaughey hanno recitato nel film anche Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell ed Henry Golding.



La Miramax non ha rilasciato altre informazioni riguardanti la serie.