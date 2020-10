Jamie Foxx tornerà come Electro nel nuovo Spider-Man

News





02/10/2020 |

A sorpresa nel nuovo capitolo di Spider-Man reciterà anche un attore che abbiamo visto nel franchise di The Amazing Spider-Man. Stiamo parlando di Jamie Foxx che sta per chiudere l’accordo per tornare nel film sempre nei panni del villain Electro.



Foxx ha recitato accanto ad Andrew Garfield ed ora lavorerà con Tom Holland, l’attore che dal 2017 è stato ingaggiato dalla Sony Pictures e dalla Marvel per interpretare l’Uomo Ragno.



Il nuovo sequel sarà diretto sempre da Jon Watts e vedrà il ritorno sul set di Marisa Tomei, Zendaya, Jacob Batalon e Tony Revolori. I produttori sono Kevin Feige ed Amy Pascal.



Il terzo film dell’Uomo Ragno arriverà nelle sale a dicembre 2021.